Глазьев призвал ввести в России валютный контроль

Советник президента России Сергей Глазьев призвал ввести в стране валютный контроль. Об этом экономист заявил в интервью ТАСС. Он обосновал свое предложение тем, что иначе экономика не получит длинных денег и не выйдет на устойчивый рост.

Глазьев привел в пример страны Южной и Юго-Восточной Азии. «Посмотрите, как успешно развивается Китай, Вьетнам, Индокитай, Индия. Экономики, которые растут темпами в шесть-семь процентов в год на протяжении 20 лет, — все сохраняют валютный контроль. Потому что без него вы не можете управлять финансовыми потоками, канализировать приток длинных денег в развитие экономики», — пояснил он.

Советник президента добавил, что во время кризисов 2008 и 2012 годов в российскую банковскую систему вливали триллионы рублей, при этом банки потратили три четверти от этой суммы на покупку валюты. «А если бы был валютный контроль, деньги бы пошли в развитие реального сектора, чего и добивался президент, когда говорил, что "мы спасаем банки, чтобы банки помогли реальному сектору"», — подчеркнул Глазьев.

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Валютный контроль предполагает серию мер от установления фиксированной обменной ставки до ограничения хождения и хранения иностранной валюты в стране. Кроме того, он подразумевает контроль над движением капиталов между государствами.

В марте Совет Федерации рекомендовал Банку России заморозить обменный курс рубля. Таким образом ЦБ сможет стабилизировать ожидания участников рынка и остановить валютные спекуляции, считают сенаторы. Кроме того, эксперты советуют регулятору принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах.