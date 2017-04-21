Предприниматели получили свыше 6 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) оказала кредитно-гарантийную поддержку 1022 малым и средним компаниям, созданным женщинами-предпринимателями. Об этом рамках Ялтинского международного экономического форума 2017 рассказала заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова, говорится в сообщении МСП.

За время деятельности Корпорации МСП компаниям, созданным женщинами-предпринимателями, предоставлено 1143 гарантии и поручительства на сумму более четырех миллиардов рублей. Это позволило им привлечь кредитные ресурсы на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей для реализации проектов в области промышленности, строительства, сельского хозяйства и сельхозпереработки и сферы услуг.

Совместно с региональными гарантийными организациями были поддержаны 33 кредита на общую сумму 455,1 миллиона рублей с совместным обеспечением Корпорации и РГО в размере 300,6 миллиона рублей (206,9 миллиона рублей гарантий Корпорации и 93,7 миллиона рублей поручительств РГО). По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорация МСП предоставила женщинам-предпринимателям 81 поручительство для кредитов на общую сумму более двух миллиардов рублей.

Светлана Кузнецова представила участникам бизнес-завтрака разработанные Корпорацией МСП и МСП Банком специализированные кредитные продукты, предназначенные для женщин-предпринимателей, — «Экспресс на текущие цели» и «Экспресс на инвестиции». Ставка для специального сегмента, к которому относится женское предпринимательство, составляет 10,6 процента годовых. Эти продукты ориентированы на поддержку предпринимательниц, прошедших обучение по образовательным программам Корпорации МСП, в том числе «Мама – предприниматель», и зарегистрированных на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Кроме того, начиная с 2016 года, Корпорация МСП совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» реализует федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В 2016 году в программе принимало участие шесть субъектов РФ, в дальнейшем этот перечень будет дополняться.

«Развитие женского предпринимательства может стать одним из важнейших факторов укрепления сегмента малого и среднего бизнеса в России, отметила — Светлана Кузнецова. — Данное направление имеет большой потенциал и хорошую динамику роста, мы намерены поддержать эту тенденцию, открыть как можно более широкие возможности для развития женского бизнеса».

