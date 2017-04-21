Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от комментаторского дебюта

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы комментатором на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». Его слова в четверг, 20 апреля, приводит «Матч ТВ».

«Выжат, будто только что тренировал «Барселону» или «Ювентус», а не комментировал. Это реально тяжело! Я старался соответствовать Нобелю Арустамяну. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось», — заявил Слуцкий.

Он признался, что пересмотрел свою позицию на работу спортивных комментаторов и журналистов. Слуцкий отработал на матче Лиги чемпионов в паре с комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном. Дебют тренера в новой профессии получил положительные отзывы журналистов.

Встреча завершилась вничью 0:0. «Барселона» уступила «Ювентусу» по сумме двух матчей и покинула Лигу чемпионов. В полуфинал турнира помимо туринцев вышли «Монако», а также мадридские «Реал» и «Атлетико».