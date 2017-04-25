Слуцкий раскритиковал проект доклада ПАСЕ по Северному Кавказу

Проект доклада по правам человека на Северном Кавказе, который планируется рассмотреть в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вряд ли содержит объективную информацию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 25 апреля, передает РИА Новости.

Депутат выразил сомнение, что авторы «с учетом сегодняшних взаимоотношений России и ПАСЕ» имели возможность на месте составить компетентное мнение о ситуации. «Иначе они смогли бы оценить разницу между Чечней 90-х годов, когда там царили война, бесправие и разруха, и сегодняшней цветущей, заново отстроенной республикой», — сказал парламентарий.

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Он отметил, что Чечня «за несколько лет прошла огромный путь от вражды к миру». «Хочу также отметить, что республика живет сегодня исключительно по законам и праву Российской Федерации. Но Россия — это многонациональное и многоконфессиональное государство, где чтят традиции и обычаи ее народов», — резюмировал Слуцкий.

Проект доклада для сессии ПАСЕ, посвященный ситуации с правами человека на Северном Кавказе, подготовлен ирландцем Майклом Макнамарой, отмечает агентство. В документе, в частности, выражается обеспокоенность ситуацией в Чеченской Республике. Ожидается, что обсуждение в ПАСЕ будет проходить в отсутствие российской делегации.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материалы о массовых задержаниях, пытках и убийствах жителей ЧР из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд потребовал от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой обратить внимание на сообщения о репрессиях в отношении гомосексуалов в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле в свою очередь заверил главу государства, что публикации СМИ носят провокационный характер.

