Во Флориде аллигатор напал на 10-летнюю девочку

В американском штате Флорида аллигатор напал на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел, когда ребенок купался в озере парка Мосс. Отмечается, что рептилия укусила девочку за ногу. Родители доставили ее в больницу, откуда она была в скором времени выписана.

По данным Fox News, аллигатора усыпили.

В июне 2016 года на территории отеля в парке развлечений Walt Disney World рептилия утащила под воду мальчика, находившегося на берегу пруда. Свидетелями нападения аллигатора на ребенка стали его родители. Отец попытался спасти малыша, но ему это не удалось.

Тело мальчика было найдено спустя сутки в воде на расстоянии 9-13 метров от того места, где он пропал.