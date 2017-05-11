Российские военные получат комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин»

В России завершаются государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Звукотепловой комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. Он включает несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, и оптико-электронный модуль.

«Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд», — рассказали в «Росэлектронике».

Государственные испытания комплекса завершаются в данный момент, начало его серийного производства запланировано на январь 2019 года.

Комплексы звуковой и тепловой разведки 1Б75 и 1Б76 разрабатываются в рамках ОКР «Пенициллин» петербургским НИИ «Вектор» с 2006 года. Аппаратура монтируется на шасси КамАЗ-6350. Оптико-электронный модуль, размещенный на выдвижной телескопической штанге, включает шесть телевизионных и шесть тепловизионных камер.