Музыкант из США поджег себя во время онлайн-трансляции

Американский музыкант Джаред Маклемор скончался от сильных ожогов после того, как во время онлайн-трансляции в Facebook совершил акт самосожжения. Об этом пишет Pitchfork.

Инцидент произошел в Мемфисе, штат Теннесси. Отмечается, что 33-летний мужчина облился керосином и поджег себя на улице, сидя перед видеокамерой, а затем забежал в бар, где находилась его бывшая девушка Алисса Мур.

Музыкант был госпитализирован, после чего скончался в больнице.

3 мая Маклемор выложил в своем Facebook свой альбом The Path («Тропа»). «Это для вас. Спасибо за прослушивание», — написал он.

Маклемор работал продюсером и композитором в звукозаписывающей студии Move the Air Audio. Он выпустил семь альбомов, доступных для прослушивания на сайте Bandcamp.