Слуцкий указал на несостоятельность новых санкций Киева против России

Решение Киева ввести новые санкции против России, в частности блокировать ряд интернет-ресурсов, нарушает нормы международного права, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 16 мая.

«Невероятно. Бесчеловечно. Совершенно неразумно и лишено какого-либо правового и человеческого основания. (…) Мне кажется, такие меры не имеют аналогии в мировой практике последнего времени», — сказал депутат.

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В то же время Слуцкий выразил уверенность в том, что «необоснованные действия» украинских властей не смогут рассорить российских и украинских граждан. «Как бы ни старались искусственно развести наши народы, как бы ни пытались маргинализировать Россию в сознании украинцев (…), наши народы не развести», — отметил он.

Ранее во вторник в МИД России заявили, что власти соседнего государства «семимильными шагами движутся к построению авторитарного государства», в котором жестко ограничены свобода слова и беспрепятственный доступ к информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции, напомнил о принципе взаимности. При этом он уточнил, что пока не знает, какие контрмеры будут приняты.

16 мая стало известно, что украинский президент Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Ограничения предполагается наложить, в частности, на Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, будут заблокированы сервисы «Яндекса» и ограничено вещание нескольких телекомпаний.