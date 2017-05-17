Слуцкий призвал ПАСЕ осудить санкции Киева против российских соцсетей

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент осудить решение Киева о блокировке российских соцсетей и других интернет-сервисов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 мая.

По его мнению, организации должны потребовать от Украины отменить подобное «неправовое решение». «Киев как мантру твердит слова об установлении демократии на Украине, которой на самом деле в стране даже и не пахнет», — сказал парламентарий.

Материалы по теме «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

В качестве адекватной реакции на действия украинских властей Слуцкий привел в пример слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который, в частности, заявил, что введенные ограничения противоречат общепринятому пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации.

«На Западе, наконец, звучат здравые оценки действий президента Украины Петра Порошенко, который в своей русофобской истерии напрочь отбросил все международные нормы и стандарты», — отметил депутат.

16 мая Слуцкий, комментируя введение новых антироссийских санкций выразил уверенность, что данный шаг не сможет «развести народы» России и Украины.

Украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный пакет ограничений против России ранее во вторник. Ограничения предполагается наложить, в частности, на Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, будут заблокированы сервисы «Яндекса» и ограничено вещание нескольких телекомпаний.

