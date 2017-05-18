Британка сделала макияж спящему возлюбленному

Жительница Каслфорда (Великобритания) сделала макияж и маникюр своему парню, пока мужчина спал. Об этом женщина написала на своей странице в соцсети Facebook.

23-летняя Натали Уивер (Natalie Weaver) нанесла косметику на лицо своего возлюбленного Стефена Холла (Stephen Hall). Также девушка документировала процесс создания женственного образа в сети, делая фотографии и снимая видеозаписи с мужчиной. Когда она разбудила британца, он с трудом мог открыть глаза из-за накладных ресниц.

Уивер опубликовала снимки, на которых клеит накладные ногти и селфи, сделанное после того, как ее возлюбленный встал с кровати.

В апреле стало известно, что жительница американского штата Аризона опубликовала на своей странице в Twitter видеозапись, на которой нанесла макияж своему спящему отцу. Проснувшись, мужчина также с трудом смог открыть глаза из-за накладных ресниц.