Малайзийские военные моряки погнались за рыбаками и пропали

Малайзийское военное судно с девятью моряками на борту пропало после попытки прогнать иностранных рыбаков. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Досмотровая команда с корабля Perdana на отдельном судне осуществляла патрулирование вод у южных берегов страны. Заметив несколько иностранных рыболовецких шхун в национальных водах, моряки пустились в погоню. Вскоре связь с ними пропала. После того как Perdana не смогла обнаружить команду, к поиску подключились 11 других кораблей и два самолета.

Малайзия имеет морскую границу с Индонезией и Сингапуром — в этом богатом рыбой участке мирового океана пролегает множество торговых путей. Как отмечает агентство, иногда в малайзийских водах попадаются и перегруженные лодки с мигрантами.