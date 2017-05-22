Бельгийский госсекретарь случайно раскрыла программу супруг лидеров стран НАТО

Госсекретарь Бельгии по равенству возможностей и борьбе с бедностью Зуал Демир невольно раскрыла секретную информацию о программе пребывания в Брюсселе супруг лидеров стран НАТО. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws. По данным издания, это вызвало недовольство американских спецслужб.

Так, выступая в эфире телеканала VRT, политик рассказала, что ей поручили сопровождать первых леди США, Франции и Канады в музей знаменитого брюссельского художника Рене Магритта. Демир отметила, что для этого она даже купила туфли на высоких каблуках.

Отмечается, что из-за того, что требование американских спецслужб в отношении обеспечения секретности, связанной с визитом, было нарушено, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отстранил госсекретаря от сопровождения супруг лидеров Североатлантического альянса.

Принято решение, что теперь их будут сопровождать супруги бельгийского премьера и генсека НАТО.

Саммит Североатлантического альянса состоится в Брюсселе 25 мая.

