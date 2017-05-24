Госдума призвала ОБСЕ потребовать от Киева разблокировать российские сайты

Госдума приняла обращение к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом потребовать от украинских властей отменить решение о блокировке российских социальных сетей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента в среду, 24 мая.

«На глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации», — говорится в документе, подготовленным комитетом по международным делам.

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В обращении также подчеркивается, что введенные Киевом санкции противоречат в том числе конституции Украины. Российские депутаты напомнили своим зарубежным коллегам, что на них «ложится большая ответственность за будущее Европы без цензуры и тоталитаризма».

17 мая председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент осудить решение Киева о блокировке российских соцсетей и других интернет-сервисов.

Украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный пакет санкций против России 16 мая. Ограничения предполагается наложить, в частности, на Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, будут заблокированы сервисы «Яндекса» и ограничено вещание нескольких телекомпаний.