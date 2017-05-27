Слуцкий назвал дребеденью сообщения о сговоре между зятем Трампа и Кисляком

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «абсолютной дребеденью» информацию американских СМИ о якобы имевшем место разговоре между Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США Дональда Трампа, и российским послом Сергеем Кисляком о возможности создания секретного канала связи с Москвой. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает РИА Новости.

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«Думаю, что это абсолютная дребедень, которая идет в русле нападок на Кисляка и подозрениях России в участии в выборной кампании Трампа, хакерских атаках и прочих домыслов, которые даже несерьезно обсуждать», — считает Слуцкий. Он отметил, что подобные подозрения будут возникать до тех пор, пока США и другие страны, которые стремятся к однополярному миру во главе с Вашингтоном, «видят Россию главной угрозой в построении миропорядка».

Ранее в тот же день газета The Washington Post со ссылкой на доклад американской разведки написала, что Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем. Это стало известно американским властям из «перехвата российских сообщений», уточняет WP.

Согласно этим сообщениям, Кисляк был «ошеломлен» предложением позволить американцу использовать российские средства связи в своем посольстве или консульстве. Это могло бы повлечь за собой риски безопасности как для Москвы, так и для команды Трампа.

Ранее сообщалось, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком. По сведениям источников среди американских чиновников, речь идет о контактах во время и после президентской кампании 2016 года. В их числе, как уточняется, было два телефонных звонка в период с апреля по ноябрь прошлого года.