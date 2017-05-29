В Киргизии назвали новую дату президентских выборов

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что выборы главы государства пройдут 15 октября 2017 года — на месяц раньше объявленной даты. Об этом в понедельник, 29 мая, он сообщил на торжественном мероприятии в честь 25-летия вооруженных сил страны, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Атамбаев говорил на киргизском и русском языках, однако новую дату выборов сообщил только по-киргизски.

Ранее в мае Жогорку Кенеш [киргизский парламент] принял поправки во втором чтении в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР», передает «Фергана». Депутаты предложили выбрать для голосования третье воскресенья октября, а не ноября, как планировалось ранее. Таким образом президентские выборы должны состояться 15 октября.

По информации агентства, изменение даты связано с тем, что парламентарии не учли, что выборы могут пройти в два тура. В этом случае действующий президент находился бы на посту дольше положенного срока.

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В феврале сообщалось, что выборы президента в Киргизии пройдут 19 ноября 2017 года.

Летом 2016-го года Атамбаев презентовал серию клипов на свои песни. В своих интервью глава республики не раз отмечал, что после завершения президентского срока займется творческой деятельностью.

Согласно Конституции Киргизии, президент избирается на один шестилетний срок. Атамбаев занимает этот пост с 1 декабря 2011 года.