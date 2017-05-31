В Москве откроется фермерский базар в русском формате

Владельцы «Петровского базара» намереваются открыть новый фермерский базар в ЦАО Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Новый фермерский базар — не только и не столько бизнес-проект, сколько проект культурный и гастрономический. По словам владельца «Петровского базара» Олега Волина, посетители смогут и попробовать, и купить качественные продукты и блюда, а также окунуться в атмосферу «тепла и доверия».

Предполагается, что партнером в новых проектах выступит Центросоюз, располагающий обширной сетью поставщиков. «Все эти люди, которые в советское время снабжали многочисленные «Дары природы» грибами и ягодами, никуда не делись. Они остались и готовы работать. Сохранились и угодья», — отметил Олег Волин.

Сейчас партнеры по проекту выбирают подходящие места под будущие фермерские базары. Рассматриваются площадки 3000-5000 квадратных метров в обеих столицах.

«Мне кажется, что у руководства Москвы и Санкт-Петербурга сформировалось адекватное и перспективное представление о будущем продовольственных рынков. Рынки перестали восприниматься лишь как один из сегментов розничной торговли. Стало ясно, что будущее за нишевыми проектами с понятным и востребованным форматом», — говорит Олег Волин.

По его мнению, проект фермерского базара хорош не только своей ориентацией на качество продуктов, но и тем, что он легко тиражируется. Волин убежден, что «бизнес-плагиат» проекту не угрожает: копированию поддается лишь стилистика, но не философия. При этом он не скрывает приоритеты: русская кухня, отечественные продукты, отечественные поставщики.

Авторы проекта ставят перед собой долгосрочную цель — формировать не только спрос, но и предложение, тщательно отбирая поставщиков. Такая селективная политика продвижения в перспективе позволит крестьянским и фермерским хозяйствам закрепиться на московском и региональных рынках. И постепенно сформируется своеобразный «фермерский холдинг» отборных поставщиков. Однако это не значит, что на базаре не будет качественных продуктов из Европы и Азии.

Олег Волин считает, что качество настоящей русской кухни сформировано, в том числе, и православной традицией постов и разговения, когда каждый сезон был богат своим набором продуктов. «Вспомните "Лето Господне" Шмелева. Там даже при описании постного стола и выбора продуктов на постном базаре текут слюнки. Архангельская клюква, вологодская брусника, ростовский горох, владимирские рыжики, воронежский мёд, кавказские орехи — все это и многое другое есть и сейчас. Нужно только правильно работать с фермерами и заготовителями. И в этом нам поможет Центросоюз с существующей базой управленцев "Петровского базара"», — утверждает Волин.

Понятное дело, что на базарах нет и не будет продукции с консервантами, искусственными красителями или пальмовым маслом. Одной из «фишек» действующего и будущего проектов Волин считает систему контроля качества. «Чтобы приготовить вкусный расстегай с визигой, нужна первоклассная рыба, отличная мука, свежие масло и яйца. Даже чтобы сделать моченую антоновку, нужна настоящая антоновка», — отметил он.

Для того, чтобы общая атмосфера доверие послужила и контролю качества, на базаре будет работать в буквальном смысле прозрачная лаборатория. Сквозь стеклянные стены покупатели смогут наблюдать за тем, как берутся пробы и делаются анализы продуктов. Вся продукция, которая поставляется на торговые площади «Петровского Базара», проходит лабораторный контроль на входе и дополнительно в течение дня на прилавках базара. Более того, каждый покупатель сможет в режиме реального времени проверить любой товар.