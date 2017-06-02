В Госдуме выразили сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения

В России вынуждены принять решение США о выходе из Парижского соглашения по климату, однако оно не может не вызывать сожаления. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Выход США из Парижского соглашения по климату стал еще одним шагом по реализации предвыборных обещаний нового президента Трампа», — напомнил он.

«Россия последовательно сохраняла приверженность Киотскому протоколу, а затем и пришедшему на его смену Парижскому соглашению по климату. С нашей стороны было приложено немало усилий для его разработки и подписания», — подчеркнул Слуцкий.

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Депутат отметил, что еще только при появлении информации о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату возникли опасения, что этот шаг может затруднить его выполнение.

«Однако будем надеяться, что они не оправдаются, а другие ключевые участники, в том числе Россия и Китай, сделают все возможное для реализации соглашения, основная цель которого не допустить на планете экологической катастрофы», — заключил глава комитета.

В четверг, 1 июня, Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили в связи с решением Трампа свое разочарование.

