В российском парламенте удар коалиции в Сирии назвали актом агрессии

Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Удар, нанесенный коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — подчеркнул сенатор. «Это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил. Это не ошибка», — добавил Клинцевич.

«Наши базы там абсолютно надежно защищены, в том числе С-400 и С-300. У России достаточно сил и средств, чтобы защитить не только себя, но и Сирию», — подчеркнул сенатор. По его словам, удар коалиции вызван ее желанием «защитить свой проект под названием ИГИЛ». «Проправительственные силы эффективно наступают в Сирии, и это не может не беспокоить другую сторону», — заявил Клинцевич.

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Аналогичную позицию высказал и замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Это можно действительно рассматривать как агрессию. Но в результате армия САР, на мой взгляд, имеет право на ответ в отношении кого бы то ни было — США либо какого-либо другого агрессора», — сказал он. «Если говорить о том, как будет наше государство в данном случае реагировать, на мой взгляд, мы должны вынести вопрос незамедлительно на заседание Совета Безопасности ООН», — добавил депутат. По его словам, Россия вправе предложить в СБ ООН резолюцию об осуждении и недопущении подобных действий. «Сам текст резолюции будет исходить из складывающейся ситуации в рамках нанесенного удара», — сказал парламентарий.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, новый удар коалиции в очередной раз подтверждает, что действия США направлены не против террористов, а против президента Сирии Башара Асада. Однако Россия, по его словам, продолжит линию на примирение и создание зон деэскалации.

Как указал его коллега в Совете Федерации Константин Косачев, вызывает изумление желание коалиции во главе США «защищаться» от правительственных войск Сирии, притом что они находятся на территории этого суверенного государства.

Во вторник, 6 июня, коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

«Исламское государство», которое ранее называлось ИГИЛ, внесено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.