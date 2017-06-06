Лаборатория MB&F посадила инопланетян в часы

Творческая часовая лаборатория из Женевы MB& показала часы под названем HM6 Alien Nation. Они изготовлены всего в четырех экземплярах. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Luxurylaunches.

Внешне часы напоминают космический корабль, на циферблате установлены фигурки пришельцев, выполненные из белого золота. На создание одного экземпляра ушло порядка 510 часов. Стоимость одной модели — 500 тысяч долларов.

MB&F (Maximilian Busser and Friends) — часовая лаборатория, основанная в 2005 году в Женеве Максимилианом Бюссером. Разрабатывает проекты оригинальных механизмов, сотрудничает с известными художниками и дизайнерами.

Осенью 2016 года компания показала ручку под названием Astrograph, внешне она напоминает космическую ракету. Она оснащена системой вертикальной стабилизации с блокировкой, в комплекте к ней идет небольшая фигурка астронавта.