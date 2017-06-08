В Госдуме отреагировали на «российский след» во взрыве у посольства США в Киеве

Информация о причастности России к взрыву в посольстве Соединенных Штатов в Киеве не соответствует действительности, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 8 июня.

«Сегодняшняя власть в Киеве во всем видит руку Москвы и обвиняет Россию во всех смертных грехах, поэтому и этот инцидент может быть использован для очередной провокации. Но если уже говорят о российском следе — это полный параноидальный бред», — сказал парламентарий.

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Несмотря на то что Служба безопасности Украины (СБУ) пытается представить инцидент как теракт, а дипмиссия США занимает противоположную позицию, вряд ли разобщенность в оценках повлияет на американо-украинские отношения, отметил Слуцкий.

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», расследованием инцидента занимается СБУ.

В посольстве США в Киеве, в свою очередь, отказались считать взрыв на территории дипломатической миссии терактом.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что взрыв могла устроить российская сторона, чтобы продемонстрировать, что в Киеве небезопасно.

