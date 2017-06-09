Культура
 

Мединский нашел новый способ развивать внутренний туризм

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Владимир Мединский
Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал заявление активистов «Диссернета» в отношении его докторской диссертации. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Коммерсантъ».

«Начинаю находить некую пользу во всей этой бесконечной "санта-барбаре" вокруг моей диссертации. Минкультуры же еще и за туризм отвечает. И мы постоянно бьемся — ищем механизмы, дабы поощрить соотечественников к внутреннему туризму. Налоговые льготы придумываем, субсидии, реестры и прочее. А тут такое ноу-хау от тургруппы безработных бездельников из "Диссернета". Можно сказать, явочным порядком открыли турмаршрут "Охота на Мединского"», — пошутил чиновник.

«Как министр обязательно порекомендую Ростуризму внести новинку от "Диссернета" в перечень рекомендуемых турпродуктов. Как частное лицо буду нижайше просить ВАК в случае, если и с Белгородом выйдет заминка, переслать диссертацию последовательно на Алтай, Байкал, Камчатку, а завершающую стадию рассмотрения провести на выездном заседании Диссовета где-нибудь на Плато Путорана. В августе. Красивейшие места, господа бабицкие. Путешествуйте по России!» — подытожил министр.

Рассмотрение заявления активистов «Диссернета» по поводу докторской диссертации Мединского назначено на июль и по плану должно состояться в Белгородском государственном университете.

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