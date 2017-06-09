Слуцкий назвал вероятную причину низкой поддержки Мэй на выборах

Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании неутешительны для действующего премьера Терезы Мэй и Консервативной партии, которая, вероятно, не наберет абсолютного большинства. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 июня.
Он напомнил, что Мэй сделала ставку на праймериз, чтобы упрочить позиции в переговорах по Brexit на всех уровнях. «И шансы повысить свое представительство в британском парламенте изначально у тори были весьма неплохи. Но вся предвыборная кампания была омрачена терактами, что, безусловно, отразилось и на итогах выборов», — считает Слуцкий.
Как результат, считает депутат, все это может отдалить выход Британии из Евросоюза, так как отсутствие парламентского большинства «не гарантирует со стопроцентной вероятностью быстрое и гладкое прохождение необходимых законов».
Утром в пятницу, 9 июня, стали известны предварительные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которым консерваторы под руководством Мэй лишились большинства в парламенте. Для формирования правительства им придется создавать коалицию.
Консервативная и Лейбористская партии 4 июня приостановили избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне. Тогда в ночь с субботы на воскресенье на Лондонском мосту неизвестные на микроавтобусе въехали в толпу из 20 человек. Затем из машины выскочили три человека «южной внешности» и напали на прохожих с ножами. В ночь на 23 мая на британском стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека.
28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из Евросоюза. Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.