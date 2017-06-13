На Чернобыльской АЭС произошло задымление

В помещении третьего блока остановленной Чернобыльской АЭС произошло задымление. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Задымление было ликвидировано в течение трех минут силами работников экстренных служб. Радиационное состояние помещений блока не изменилось.

Материалы по теме Уроки Чернобыля Почему люди боятся возвращаться в зону

В ноябре прошлого года на ЧАЭС завершился монтаж нового саркофага, защищающего четвертый энергоблок. Длина защитной арки составляет 165 метров, высота — 110 метров, вес — более 36 тысяч тонн.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.

Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.