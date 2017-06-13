Американский подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца

16-летний Амари Холл (Amari Hall) из Балтимора, штат Мэриленд, станцевал на больничной койке сразу после операции по трансплантации сердца. Ролик с танцем был опубликован в Facebook-аккаунте Fox 5 DC и за два дня собрал более шести миллионов просмотров.

На видео только что пришедший в себя после наркоза Холл начинает совершать энергичные движения руками и поздравлять врачей с удачно проведенной операцией. Тетя подростка рассказала, что он родился с редкой болезнью сердца и несколько месяцев прождал подходящий донорский орган.