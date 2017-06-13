В Кремле покажут сокровища императорской Японии

В Музеях Московского Кремля пройдет выставка «За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX — начала XX века из коллекции профессора Халили». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Экспозиция откроется 5 июля в Успенской звоннице и выставочном зале Патриаршего дворца. В нее войдут объекты из собрания, начатого в 1970-х годах британским ученым, коллекционером и филантропом Нассером Дэвидом Халили.

На выставке будут представлены эмалевые изделия, разнообразные японские кимоно, образцы японских вышивок шелком, художественного металла и фарфора.

Профессор Халили стремился сохранить образцы японского декоративно-прикладного искусства эпохи правления императора Муцухито (1868-1912 годы), периода расцвета и становления Японии как мировой державы.

Всего зрители смогут увидеть около 90 экспонатов. Посетить выставку можно будет до 1 октября.