«Ленивый болван» оденет фанатов Hello Kitty

Британская марка Lazy Oaf («Ленивый болван») создала коллекцию одежды и аксессуаров в сотрудничестве с брендом Hello Kitty. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает The Metro.

В линейку вошли куртки, брюки, комбинезоны, юбки и сумки с изображением мультипликационной кошки. В продаже вещи появятся с 16 июня. Цены на модели варьируются 50 от до 150 долларов.

Персонаж Hello Kitty был придуман в 1974 году владельцем фирмы игрушек Sanrio Синтаро Цудзи и выглядит как антропоморфная кошка. Бренд Hello Kitty используется для создания большого ассортимента продукции, включая компьютерные игры, канцелярские товары, одежду, игрушки и бытовые товары.

Летом 2015 года на японском рынке появился костюм для дайвинга. Верх стилизован под голову кошки и дополнен большим бантом, на груди и руках костюм украшен орнаментом. Для погружения под воду имеются специальные клапаны.