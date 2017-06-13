Венгрия депортировала подавшегося в нацисты террориста-левака в Германию

Венгерские власти выслали в Германию 81-летнего Хорста Малера, подавшегося в неонацисты террориста левых взглядов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает The Local.
«Полиция Венгрии выдала Малера немецким властям во вторник», — отчитались страж порядка. Как уточняет издание, Малер — сооснователь крайне левой террористической организации «Фракция Красной Армии» (RAF), которая впоследствии отошла на ультраправые идеологические позиции.
Немецкий суд приговорил Малера к двум тюремным срокам — пять и шесть лет — за отрицание Холокоста. В 2015 году его временно выпустили на свободу по состоянию здоровья, однако он не вернулся в тюрьму отбывать положенное ему наказание, и потому был объявлен в розыск.
Малер считает Холокост — целенаправленную кампанию нацистской Германии по уничтожению евреев — величайшей ложью в истории, он открыто одобрял теракты 11 сентября 2001 года в США, и однажды во время беседы с еврейским журналистом вскинул руку в нацистском приветствии. Ожидается, что в Германию его доставят уже 13 июня.