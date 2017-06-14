В Госдуме предостерегли США от завязывания дипломатического узла

Ужесточение Соединенными Штатами антироссийских санкций негативно повлияет на дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 14 июня.

«Дипломатам обеих стран придется в усиленном режиме искать пути и способы развязки этого непростого узла в российско-американском взаимодействии», — сказал парламентарий.

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По мнению Слуцкого, администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в ухудшении отношений с Москвой, однако «на Капитолийском холме по-прежнему сильны антироссийские настроения». «Все это следствие своего рода антироссийского маховика, который был запущен в годы президентства Барака Обамы», — добавил он.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение Конгресса США расширить перечень ограничений в отношении России может обернуться новой волной взаимных санкций.

О том, что американские сенаторы намерены расширить пакет антироссийских санкций, стало известно 12 июня. Отмечалось, что парламентарии также хотят лишить Белый дом права отменять уже действующие ограничения. Соответствующую инициативу политики рассмотрят в четверг, 15 июня.

Если законопроект будет принят, американским компаниям и частным лицам запретят кредитовать российские банки дольше, чем на две недели. Кроме того, предполагается сократить срок кредитования российских энергетиков.