Слуцкий счел поворотной точкой критику санкций США со стороны Берлина и Вены

Заявление Австрии и Германии с критикой нового пакета антироссийских санкций можно расценивать как переломный момент, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующее заявление депутата поступило в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

«То, что впервые с 2014 года европейские политики высокого уровня обратили внимание на то, что санкционная политика США против России противоречит нормам международного права — важный и, наконец, здравый вывод. Это своего рода поворотная точка в оценке американской экспансии США в европейские институты», — отметил он.

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Парламентарий не исключил, что Европу больше не устраивают навязываемые Вашингтоном ориентиры, в том числе касающиеся отношений с Москвой. Слуцкий подчеркнул, что введенные ранее антироссийские санкции нанесли большой ущерб ее экономике.

Ранее в четверг член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что критика в отношении новых санкций США против России свидетельствует о росте противоречий между европейскими и американскими властями. Он подчеркнул, что для Москвы это хороший сигнал.

15 июня дипломатические ведомства Германии и Австрии распространили заявление, в котором осудили проект новых санкций США в отношении российского топливно-энергетического комплекса. В нем отмечается, что они создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в энергоснабжении континента.

