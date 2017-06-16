В Госдуме пособолезновали в связи со смертью «канцлера воссоединения» Коля

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль еще при жизни стал исторической личностью, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в тексте соболезнований, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

«Коль сыграл огромную роль для прекращения холодной войны и недаром его называют "канцлером воссоединения". Именно в годы правления Коля произошло падение Берлинской стены», — напомнил депутат.

Он подчеркнул, что политика канцлера изменила не только Европу, но и весь мир. Как бы кто не оценивал его деятельно, очевидно, что «ушел из жизни одни из влиятельнейших европейских и мировых деятелей», отметил Слуцкий.

Ранее в пятницу стало известно, что Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне.

Коль руководил немецким правительством с 1982 по 1998 год. В 1991 году он был избрал первым канцлером объединенной после падения Берлинской стены канцлером страны.