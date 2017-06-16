Арестовали обвиняемого в распылении газа на акции протеста в Москве школьника

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Г., распылившего, по версии следствия, газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОНа на несогласованной акции протеста 12 июня в Москве. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Решение было принято по ходатайству следственных органов. Мера пресечения несовершеннолетнему избрана до 13 августа.

Ему запрещено пользоваться интернетом, телефоном.

Адвокаты молодого человека назвали домашний арест слишком жесткой мерой, передает «Медиазона». Защитник Сергей Бадамшин сообщил, что школьник пропустил экзамены и ему надо решить вопрос с пересдачей ЕГЭ. Он также считает, что подростку необходимы прогулки и занятия спортом, а также наблюдаться у врача.

Адвокат указал, что Михаил не признает своей вины, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против себя (статья 51 Конституции).

Школьник был задержан 12 июня по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, на Тверской улице он распылил перцовый баллончик, в результате чего боец Нацгвардии получил ожог глаза.

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По словам матери задержанного, Михаил учится в 11 классе и придерживается анархистских взглядов. По ее словам, сын «позиционирует себя как анархист, сторонник Эдуарда Лимонова, при этом выступает за правовое государство».

Ранее 16 июня Росгвардия рассказала, что во время несогласованной акции протеста в Петербурге бойца, стоявшего в оцеплении, ударили ножом в спину. Он не пострадал благодаря средствам защиты.

12 июня в Москве и во многих других городах страны прошли митинги против коррупции. В столице согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако оппозиционер Алексей Навальный призвал участников мероприятия выйти на Тверскую улицу, где в тот момент проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным МВД, по итогам несанкционированной акции были задержаны 150 человек.