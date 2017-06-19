Слуцкий назвал причину атаки американского истребителя на сирийский Су-22

Решение коалиции во главе с США атаковать сирийский бомбардировщик не укладывается в линию по борьбе Запада с терроризмом. Это провокация, направленная против правительства САР, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал «Ленте.ру» в понедельник, 19 июня.

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«И это не первый случай (провокации в отношении официального Дамаска ― прим. «Ленты. ру»). Точнее, уже четвертый, начиная с провокации в Идлибе и последующего авиаудара по базе Шайрат ― когда американцы и их союзники под разными надуманными предлогами громят проправительственные силы, которые ведут борьбу с террористами», ― сказал Слуцкий.

По его мнению, это свидетельствует о том, что заявленные США цели по борьбе с международным терроризмом «лишь прикрытие для вмешательства в дела суверенного государства», целью которого «является свержение неугодного им режима во главе в Башаром Асадом любой ценой».

Ранее в понедельник первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что инцидент может привести к ответному удару со стороны сирийских правительственных ПВО. Он также указал на необходимость в кратчайшие сроки организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

Поздно вечером в воскресенье, 18 июня, Минобороны Сирии сообщило, что американский истребитель сбил сирийский Су-22, выполнявший боевые задачи против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в районе Ракки.

В штабе возглавляемой США международной коалиции подтвердили уничтожение самолета ВВС Сирии, подчеркнув при этом, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами».