Автор закона о гей-пропаганде назвал судей ЕСПЧ гомосеками

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), указавших на дискриминационный характер российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, в нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) во вторник, 20 июня.

«Гомосеки из ЕСПЧ поддержали гомосеков из какого-то спидозного подвала Подмосковья. Я это решение ЕСПЧ сверну в трубочку и использую по назначению», — сказал парламентарий.

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Ранее во вторник ЕСПЧ признал закон о запрете гей-пропаганде нарушением права на свободу самовыражения и инструментом ущемлением прав геев. Таким образом суд удовлетворил жалобу трех активистов ЛГБТ-движения, которые привлекались в России к ответственности за популяризацию нетрадиционных отношений.

В Министерстве юстиции России раскритиковали решение ЕСПЧ и пообещали обжаловать вердикт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что международный судебный орган «используется как инструмент искусственного очернения России».

Милонов разработал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в бытность депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На городском уровне он вступил в силу в 2012 году, через год аналогичный документ был принят в Госдуме. За пропаганду нетрадиционных отношений среди детей и подростков грозит штраф в миллион рублей.