План Госдепа по выстраиванию отношений с Москвой оценили в Госдуме

Положения плана госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона по взаимодействию с Москвой обнадеживают, однако давать какие-либо прогнозы по реализации документа преждевременно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости во вторник, 20 июня.

«Конструктивные формулировки в очередной раз вызывают оптимизм при их прочтении, но, к сожалению, учитывая опыт последних месяцев, то есть первых месяцев президентства [Дональда] Трампа, боюсь, что риторика снова сможет разойтись с делом», — сказал Слуцкий.

Материалы по теме Прощание с иллюзией Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией

О подготовке Госдепом секретного документа сообщил американский портал BuzzFeed. В плане, состоящем из трех частей, отмечается, что муссирование темы агрессии России против США «контрпродуктивно для обеих сторон».

Кроме того, речь идет о совместном решении вопросов, представляющих для Вашингтона стратегический интерес: гражданская война в Сирии, быстро реализующаяся ядерная программа КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж. Третий пункт посвящен необходимости достижения «стратегической стабильности», под которой подразумевается «ряд долгосрочных взаимных политических целей».

13 июня, выступая на слушаниях в cенате Конгресса США, Тиллерсон рассказал, что партнеры США просят Белый дом улучшить отношения с Россией. Ранее госсекретарь заявлял, что «отношения Москвы и Вашингтона находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться».