Страсбургский суд сочли инструментом очернения России

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о дискриминационном характере российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних носит политический характер, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

«Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает, прямо говоря, политически мотивированные решения в отношении России. (…) Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда», — сказал парламентарий.

Он выразил сожаление в связи с тем, что международный судебный орган «используется как инструмент искусственного очернения России». Слуцкий подчеркнул, что Москва продолжит выступать против «навязывания чуждых ей семейных ценностей и не позволит калечить умы подрастающего поколения».

Ранее во вторник ЕСПЧ признал закон о запрете гей-пропаганде нарушением права на свободу самовыражения и инструментом ущемлением прав геев. Таким образом суд удовлетворил жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселева, которые привлекались в России к ответственности за популяризацию нетрадиционных отношений.

В Министерстве юстиции России раскритиковали решение ЕСПЧ и пообещали обжаловать вердикт.