Рыболов отыскал отправителя записки из выброшенной на берег бутылки

Рыболов Райан Берчетт (Ryan Burchett) сумел разыскать автора записки, которая лежала в бутылке, найденной на берегу американского города Фернандина-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает CBS News.

Когда Берчетт гулял по пляжу с друзьями и семьей, он заметил лежащую в песке бутылку из коричневого стекла. «Когда я поднял ее к солнцу и посмотрел на просвет, то заметил внутри записку.

«Эта бутылка была пущена в море с Фернандина-Бич во Флориде 10 июня 1981 года, — было написано на листке от руки. — Нашедшему: буду благодарен, если сообщите, где, когда и кем она была найдена. Мой постоянный адрес указан на обороте. Спасибо. Дуглас Стивенс».

Исполнить просьбу оказалось не так уж просто. За 36 лет дом в штате Джорджия, где в 1981 году жил автор записки, сменил несколько владельцев. Берчетт решил продолжить поиски в интернете. Он не пользуется соцсетями, поэтому объявление в Facebook разместили его знакомые.

Пост собрал сотни комментариев, был перепубликован более 1500 раз и в итоге дошел до людей, которые знали Дугласа Стивенса. Он созвонился с Берчеттом, мужчины поговорили по телефону и договорились встретиться этим летом. Как выяснилось, Стивенс написал записку в детстве, когда отдыхал в Фернандина-Бич.

В 2016 году сообщалось, что в Австралии нашли послание в бутылке о терпящей бедствие лодке.