Звягинцев и Гребенщиков выступили в поддержку правозащитника Дмитриева

Видео: Delo Dmitrieva / YouTube

Российский режиссер Андрей Звягинцев и рок-музыкант Борис Гребенщиков записали видеообращение на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в поддержку руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Ролики опубликованы на YouTube-канале Delo Dmitrieva.

Видео: Delo Dmitrieva / YouTube

Деятели культуры призвали обеспечить справедливый суд для Дмитриева и публичность расследования, провести независимую экспертизу, а также взять дело под личный контроль Лебедева.

«Обвинить человека в чем бы то ни было, как мы знаем, в практике российских реалий — совершенно элементарная мера. Взять и выставить человека в том или ином свете не составляет труда», — сказал Звягинцев. Режиссер добавил, что считает, что Дмитриев «почти наверняка обвинен напрасно».

«То, что делает историк Дмитриев, необходимо для России», — подчеркнул Гребенщиков.

Обращение также записали писатель Дмитрий Быков и поэт Лев Рубинштейн.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня в Петрозаводске. Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии, в деле фигурируют фотографии его приемной дочери.

Дмитриев занимается поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением Книг памяти советских воинов.