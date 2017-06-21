В Китае проигнорировали акции правозащитников и открыли фестиваль собачьего мяса

В китайском городе Юйлинь в провинции Гуанси начался ежегодный фестиваль собачьего мяса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Местные власти после массовых протестов защитников животных попытались запретить торговлю собачатиной, но наткнулись на сопротивление продавцов. После долгих переговоров стороны пришли к соглашению: торговцам разрешат выкладывать на прилавки во время фестиваля не более двух туш одновременно. Однако, как сообщает издание, многие продавцы проигнорировали эту договоренность.

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Ранее сообщалось, что в Юйлине на время праздника запретят продавать мясо собак, но эта информация оказалась ложной.

Фестиваль проводится в городе с 2009 года. Во время него убивают от 10 тысяч до 15 тысяч животных, многие из которых украдены у законных хозяев.

По оценкам зоозащитников, каждый год в Китае съедают 10-20 миллионов собак. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.