РЕН ТВ воссоздаст на Поклонной горе мир «Игры престолов»

РЕН ТВ проведет 24 июня в Москве II ежегодный фестиваль «Игра престолов». Поклонников сериала ждет полное погружение в вымышленный мир Вестероса, который будет создан в парке Победы на Поклонной горе, сообщает телеканал.

Гости праздника смогут побывать Семи королевствах, где их ждут тематические развлечения и подарки. «В мире Семи великих домов легко найти занятие по душе — от чеканки монет до уроков фехтования. Здесь можно поучаствовать в процессе изготовления настоящих рыцарских доспехов, а также сделать необыкновенную прическу у средневекового мастера. Не обойдется без встречи с лютоволками (в роли лютоволков — милейшие хаски), огнедышащим драконом и жуткими Белыми ходоками», — говорится в пресс-релизе.

Центром праздника станет Королевская гавань, а главным объектом — Железный трон, занять который смогут все желающие. На территории фестиваля будут построены замки Старков и Ланнистеров.

На Поклонной горе также разместится шумный средневековый рынок с блюдами на любой вкус. Там будет представлена кухня всех королевств Вестероса.

Фестиваль «завершится шествием Белых ходоков и двойников героев сериала, к которым смогут присоединиться все гости праздника.

На следующий день, 25 июня, на РЕН ТВ с утра до вечера будут показывать первый сезон «Игры престолов». Начиная с этой даты, шесть воскресений подряд, телеканал будет транслировать фэнтези-сагу в формате «Один сезон за один день».