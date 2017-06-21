Три российских вуза попали в топ-200 университетов Европы

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 93 место в рейтинге лучших вузов Европы, составленном изданием Times Higher Education (THE).

Среди 200 лучших оказались три российских вуза: кроме МГУ, это Московский физико-технический институт (МФТИ), который находится в интервале между 151 и 160 местами, а Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — между 191 и 200.

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Всего в перечень из 400 европейских учебных заведений попали 24 российских вуза, среди которых Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский и Санкт-Петербургский государственные университеты и другие.

Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кембриджский университеты. В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Германии, Швейцарии и Швеции.

Times Higher Education — еженедельный журнал, посвященный высшему образованию. С 2004 года издание составляет рейтинги лучших вузов мира.