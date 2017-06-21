В США водителя напугала выползшая из едущего автомобиля змея

В американском штате Техас водителя напугала змея, забравшаяся на капот автомобиля во время движения. Об этом сообщает издание The Dallas Morning News.

По словам второго мужчины, ехавшего в машине, водитель неожиданно включил круиз-контроль, отпустил педали и забрался на сиденье с ногами. Пассажир не понимал, что происходит, пока ему не показали пресмыкающееся, выползающее из-под капота.

С криками и нервным смехом мужчины стали уговаривать змею слезть с автомобиля. «Может, мне ткнуть ее зонтиком?» — предложил один из них.

Рептилия подползла к краю ветрового стекла и стала выбираться на капот. «Какая же длинная», — прокомментировал водитель. Когда стало ясно, что змея не слезет, он решил резко остановить автомобиль, чтобы она соскользнула.

На хвосте пресмыкающегося не оказалось погремушки, это была не гремучая змея, как опасался водитель, а неядовитая сосновая змея (Pituophis catenifer say). Представители этого вида вырастают до 2,5 метров в длину и очень распространены в Техасе.

В ноябре сообщалось, что в Австралии хищная птица уронила живую змею на движущийся по дороге автомобиль.