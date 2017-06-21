Google запустил виртуальный спиннер для любителей повертеть во время поиска

Поисковик Google запустил виртуальный симулятор спиннера — популярной игрушки для рук. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Если в поисковой строке набрать запрос spinner, то сервис предоставляет потенциальному любителю игрушки возможность покрутить ее. Вертеть «спиннер» можно как с помощью компьютерной мыши, так и при нажатии на специальную кнопку «SPIN».

Для тех, кому по какой-либо причине надоедает крутить виртуальную игрушку, Google предлагает заменить ее на «колесо фортуны» с возможностью выбора поля с разным количеством цифр (от двух до 20). Сменить «спиннер» можно с помощью кнопки Fidget. «Спиннер крутится, хромосома мутится», — отметил один из пользователей, судя по всему, недовольный популярностью игрушки.

Ранее в июне авторы YouTube-канала «Гараж 54» «сварили» спиннер из трех автомобилей ВАЗ-2109. Для этого блогеры использовали ранее соединенные ими передние части двух автомобилей, добавив к ним третью. За несколько дней видео набрало более 600 тысяч просмотров.

Fidget hand spinner — предназначенная для снятия стресса игрушка, изобретенная американкой Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger) в 1993 году. В последнее время гаджет приобрел небывалую популярность. По словам Хеттингер, спиннер может быть полезен для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.