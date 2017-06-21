В Австрии поймали голого вора

Австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Associated Press.

Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу. Затем подозреваемый спустился в вестибюль, где его заметили люди, а потом отправился на крышу отеля.

На место происшествия вызвали скорую помощь и пожарных с тентом на тот случай, если вор вздумает спрыгнуть. К тому времени, когда они приехали, он уже спустился с крыши и скрылся в другом номере.

Выяснилось, что виновник переполоха остановился в той же гостинице. Прибывшие полицейские обнаружили его спящим в своем номере. Они разбудили мужчину, заставили одеться, после чего задержали.

Согласно заявлению полиции, во время своих похождений подозреваемый, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он решил совершить кражу голым, не уточняется.

В 2016 году сообщалось, что полиции Южной Кореи удалось задержать подозреваемого в кражах, которые тот совершал совершенно голым.