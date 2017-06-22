Слуцкий пристыдил польский Сейм за русофобию в День памяти и скорби

Закон о сносе памятников Красной армии, принятый польским Сеймом в День памяти и скорби, подтверждает русофобские убеждения местных политиков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

«Принятое решение, по сути, надругательство над памятью защитников, тех советских людей, которые защищали Польшу от немецко-фашистских полчищ. Особенно неподобающе выносить такие решения, когда в России чтят память миллионов, отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», — сказал парламентарий.

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Ранее в четверг стало известно, что сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране.

Действия Варшавы осудили вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая и Иван Мельников, а также депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Законодатели опасаются, что власти Польши двигаются по пути возрождение нацизма.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла декларацию солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по поводу событий Второй мировой войны. В документе ответственность за ее начало возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз.

