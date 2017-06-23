В Госдуме заявили о планах восстановления контактов с Европарламентом

Госдума намерена возобновить рабочие контакты с Европарламентом (ЕП). Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с делегацией фракции ЕП «Европа наций и свобод», которая посетила Москву накануне. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.
По словам Слуцкого, в рамках визита в Россию европарламентарии встретились с представителями гражданского общества, провели переговоры в МИД России и в Госдуме. В частности, состоялся «содержательный обмен мнениями» на встрече во главе с первым вице-спикером Думы Иваном Мельниковым.
«Наши взгляды на будущее Европы во многом совпадают. Мы приветствуем конструктивный настрой фракции "Европа наций и свобод" на взаимодействие и сотрудничество с Россией», — отметил глава комитета. Он также выразил надежду, что подобные визиты станут регулярными.
22 июня председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали решение продлить экономические санкции против России. Мотивом послужило то, что Москва «в недостаточной степени выполнила минское соглашение», пояснил он. Окончательное решение о продлении ограничительных мер может быть принято до конца июня.
Страны ЕС и США начали вводить санкции в отношении Москвы с марта 2014 года. Свои действия они обосновали присоединением Крыма к РФ, а позднее — и ситуацией на востоке Украины. Ограничительные меры затронули, в частности, энергетический, оборонный и финансовый секторы. Также были введены и персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников.