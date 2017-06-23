Слуцкий назвал тупиковым решение ЕС продлить санкции против России

Евросоюз, в очередной раз продлевая антироссийские санкции, идет на поводу у дальнего Запада и загоняет тем самым себя же в тупик, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводятся в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Слуцкий отметил, что за три года санкционного противостояния «потери Европы стали едва ли не больше потерь России». Он привел высказывания президента Владимира Путина во время «Прямой линии» 15 июня, назвавшего санкции «оружием обоюдоострым». По словам Путина, в ООН считают, что Россия потеряла «где-то 50-52 миллиардов долларов, а те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 миллиардов долларов».

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Формулировку председателя Евросовета Дональда Туска «недостаточное выполнение Минских соглашений» Слуцкий назвал абсурдной и отметил, что она «вызывает только недоумение».

«Россия устала повторять, что не является стороной ни Минских соглашений, ни внутриукраинского конфликта. Однако Евросоюз продолжает игнорировать истинное положение вещей и предпочитает не реагировать на откровенное саботирование Киевом выполнение Минска-2. Пресловутые двойные стандарты и опять в ущерб себе же», — подчеркнул парламентарий.

В четверг, 22 июня, Туск заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали решение продлить экономические санкции против России. Мотивом послужило то, что она «в недостаточной степени выполнила минское соглашение», уточнил председатель Евросовета.

По данным источников, окончательное решение о продлении экономических ограничительных мер может быть принято до конца июня.

19 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что экономические санкции против России будут, скорее всего, продлены. В этот же день главы МИД государств-членов ЕС без обсуждения продлили санкции против Крыма и Севастополя на один год.