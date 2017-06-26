«Ростех» опроверг информацию о прекращении производства Ан-148

Госкорпорация «Ростех» опровергла появившуюся в СМИ информацию о прекращении производства Ан-148 в Воронеже. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе «Ростеха».

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника авиаотрасли сообщили, что проект Ан-148 в России будет закрыт после того, как в Воронеже соберут последние два самолета. «К сожалению, политика оказалась сильнее разума», — посетовал источник. Он также отметил, что «машина достаточно импортозависима и с обратной стороны» — 50 процентов комплектующих Ан-148 производятся в России.

Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный корпорацией «Антонов». Всего с 2009 года произведено 50 машин. Российский аналог — «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100).