Слуцкий указал ПАСЕ на ведущую в тупик русофобию

Намерение лишить полномочий главу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за его визита в Сирию является примером двойных стандартов, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 27 июня.

«Решение о принятии поправок в регламент ПАСЕ о процедуре отстранения ее председателя противоречит духу парламентаризма. (…) ПАСЕ, как всегда, идет на поводу у русофобского меньшинства, тем самым загоняя себя же в тупик», — сказал Слуцкий.

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По его словам, главу ассамблеи подвергают травле за «мужественный и благородный поступок». «Аграмунту не могут простить даже не сам факт такой поездки, а то, что он был в Сирии вместе с российскими депутатами», — заявил парламентарий

Ранее во вторник ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, меняющую регламент организации. Она позволяет объявить Аграмунту импичмент, пишет агентство.

Председатель ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе со вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетил Сирию в марте. Аграмунт заявлял, что выступал как частное лицо, а не как представитель международной организации.

В апреле бюро ассамблеи выразило ему вотум недоверия. Теперь Педро Аграмунт не имеет права совершать официальные визиты и делать публичные заявления от имени ПАСЕ.