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Двигатель BMW превратили в подставку для часов

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Американские инженеры превратили двигатель старого BMW M52 в подставку для часов. Модель получила название VI52 Watch Winder и оценивается в 25 тысяч долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Подставку сконструировали на основе шестицилиндрового мотора. На месте каждого из цилиндров установлен специальный вращающийся механизм, куда крепятся часы. Скорость можно отрегулировать при помощи кнопки. Всего будет сделано 52 таких моделей, каждую собирают вручную.

Части автомобилей часто служат вдохновением для дизайнеров. Например, зимой 2015 года на аукцион был выставлен кофейный столик, сделанный из двигателя Rolls-Royce.Болты на двигателе были спилены, сам агрегат очищен от остатков масла и отполирован. На нем закреплены эмблема RR и белые светодиоды. Столешница выполнена из стекла.

При создании этого столика была использована только часть машины, но иногда и целые автомобили становятся предметами интерьера. Например, американский миллионер Ричард Мориарти (Richard Moriarty) пустил в дело целый Lamborghini Countach. Суперкар в доме Мориарти стараниями дизайнеров стал частью стены.

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