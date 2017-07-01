Слуцкий констатировал превращение ПАСЕ в площадку для антидемократов и русофобов

Завершившаяся в Страсбурге июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала торжеством антидемократов и русофобов, каждый ее день был отмечен проявлением двойных стандартов и принятием решений, противоречащих здравому смыслу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приведены в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 30 июня.

Он отметил, что оппоненты действующего председателя Педро Аграмунта не смогли добиться его отставки, хотя было заявлено ходатайство об импичменте, которое вынесут на голосование уже в ходе осенней сессии. Поводом для недовольства послужил недавний визит Аграмунта вместе с российскими депутатами в Сирию.

Слуцкий указал, что подобная норма противоречит как принципам парламентаризма и уставу Совета Европы, так и здравому смыслу. «Аграмунт по своей инициативе, рискуя жизнью ездил в страну, откуда исходит сегодня основная террористическая угроза для Европы. Однако, этот визит получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на страсбургской площадке», — добавил он.

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Парламентарий отметил, что визит Аграмунта в Сирию получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что, в свою очередь, «вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на страсбургской площадке».

Слуцкий заметил, что этими же силами была «зарублена конструктивная инициатива» о создании политической группы «Свободные демократы» в ПАСЕ.

30 июня Россия приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до тех пор, пока в полном объеме не будут восстановлены полномочия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В МИД отметили, что Россия, несмотря ни на что, «продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие».

Педро Аграмунта исключили из фракции Европейской народной партии 28 июня. Днем ранее ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, меняющую регламент организации. Она позволяет объявить Аграмунту импичмент.

Председатель ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетил Сирию в марте. Аграмунт заявлял, что выступал как частное лицо, а не как представитель международной организации.

Россию в ПАСЕ лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма.